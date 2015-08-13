مصرع عامل زراعى متأثرا بجراحه فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالبحيرة

لقى اليوم عامل زراعى مصرعه متأثرا بجراحه، وحدوث نزيف داخلى جراء وقوع مشاجرة بينه وبين آخرين بدائرة مركز أبو حمص لخلافات الجيرة .

كان اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوحمص من مستشفى الحسن والحسين التخصصى بالإسكندرية بوفاة "حسنى عبد الحميد عبد الجواد بقوش" عامل زراعى إثر إصابته بجرح رضى بفروة الرأس ونزيف داخلى والمحجوز بها منذ يوم 2 الجارى.

بسؤال شقيقه "حسن عبد الحميد عبد الجواد بقوش" سائق قرر بحدوث مشاجرة بين شقيقه وكل من "ع.ع.ع. " عامل بالأوقاف، و"م.ع.ع." موظف بالأزهر .

بسبب خلافات الجيرة والمحرر عنها المحضر رقم 13437/2015 جنح المركز وقيامهم بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته .

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبو حمص من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة .

>وتحرر المحضر 5 أحوال المركز .