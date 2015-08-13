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مصرع ربة منزل تحت عجلات القطار فى البحيرة

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مصرع ربة منزل تحت عجلات القطار فى البحيرة مصرع ربة منزل تحت عجلات القطار فى البحيرة
لقيت اليوم ربة منزل مصرعها، اصطدام بها أحد القطارات بالقرب من مزلقان منشية أمين إسماعيل دائرة مركز كوم حمادة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة من إدارة شرطة النجدة باصطدام أحد القطارات بسيدة بالقرب من مزلقان منشية أمين إسماعيل دائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور "هيام عثمان إبراهيم عثمان" ربة منزل لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور اصطدم بها القطار رقم 7 " ركاب ) القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، مما أدى إلى وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد بالوفاة شبهة جنائية .

بسؤال شقيقها "مسعد عثمان إبراهيم عثمان " سائق ومقيم بذات العنوان، قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها جنائيا، وتحرر المحضر 21030/2015 جنح المركز .

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مصر 365