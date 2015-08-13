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صحافة المواطن: سقوط حاويتين من شاحنة بـ"دائرى المنيب" وتعطل حركة المرور

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين رسالة أكد فيها سقوط 2 حاوية "كونتينر" من شاحنة على الطريق الدائرى اتجاه المنيب، صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى شلل نسبى بحركة المرور، كما أرسل صورة توضح ذلك.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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