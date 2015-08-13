صحافة المواطن..شلل بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعى بعد انقلاب شاحنة ببنها

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين رسالة أكد فيها انقلاب شاحنة محملة بمواد بناء فى بنها، على طريق " مصر – إسكندرية" الزراعى صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى شلل بحركة المرور من مدينة طوخ حتى مدينة بنها.

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