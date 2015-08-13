وزير الخارجية لنظيرته الكرواتية: لم ترد معلومات مؤكدة عن مقتل الرهينة

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مساء أمس الأربعاء مع يسنا بوسيتش النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية فى كرواتيا، بشأن ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام حول مقتل الرهينة الكرواتى توميسلاف سالوبك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص على الاتصال بنظيرته الكرواتية للتأكيد على أن أجهزة الأمن المعنية لم ترد لها معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما تم تداوله بشأن مقتل الرهينة الكرواتى، وأن إجراءات البحث عن المختطفين لا تزال جارية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى أكد لوزيرة الخارجية الكرواتية أن السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها لضبط الجناة، واتفق الجانبان المصرى والكرواتى على استمرار التواصل والمتابعة خلال الساعات والأيام القادمة.

- خارجية كرواتيا فى أول تعليق: لا نستطيع تأكيد مقتل الرهينة المختطف فى مصر

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