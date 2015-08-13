لو كل مابتخس بترجع زى الأول تانى.. 5 نصائح لتثبيت وزنك

بعد اتباع الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، نجد بعض الأشخاص يعودون مرة أخرى لوزنهم القديم، أو تزداد أوزانهم مرة أخرى وهذا يرجع إلى عدم اتباعهم للأنظمة الخاصة بالتثبيت.

وحول هذا تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن مرحلة التثبيت بعد اتباع العديد من الأنظمة تعد من أهم المراحل بعد اتباع الأنظمة الغذائية الخاصة بالوزن الزائد.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أنه فى مرحلة التثبيت عليك اتباع العديد من النصائح لتجنب الزيادة فى الوزن مرة أخرى، وتغير عادات الغذائية ونمط معيشتك.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح المهمة التى ينصح بها أثناء فترة التثبيت، ومنها:

>1- ممارسة الرياضة ثلاث مرات فى الأسبوع يساهم فى تثبيت وزنك مرة أخري.

>2- تغيير بعض العادات الغذائية كاستبدال تناول الخبز الشامى أو الفينو بالبلدى بالردة أو السن.

>3- وجبة العشاء يجب أن تكون خفيفة، وقبل النوم بساعتين ولذلك ينصح بتناول 3 ثمرات من الفواكه مع كوب من الزبادي.

>4- عند تناولك للأطعمة الدسمة ينصح بتناول كوب من الشاى الأخضر، وممارسة الرياضة حتى لا تترسب داخله.

>5- تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.

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