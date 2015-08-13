مكتبة الإسكندرية تصدر الطبعة الثانية من كتاب اليخت "محروسة"

أعلن الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تبدأ طباعة الطبعة الثانية من الكتاب التذكارى «اليخت محروسة.. رحلة مع اليخت الملكى» بعد نفاذ الطبعة الأولى بجميع اللغات التى صدر بها.

وأضاف عزب أن الطبعة الثانية ستبدأ بالنسخة العربية ثم يستكمل إصدار الطبعة الثانية من النسخة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية تباعًا.

ويأتى كتاب اليخت الملكى «محروسة» فى مقدمة الأعمال الوثائقية البحرية التى حرصت سلسلة ذاكرة مصر المعاصرة والتى تصدر عن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية على إلقاء الضوء على تاريخها وسجلها باعتباره أقدم قطعة بحرية عائمة فى العالم ولا تزال تبحر حتى الآن.

كتاب "اليخت محروسة.. رحلة مع اليخت الملكى" إعداد وتحرير محمود عزت؛ رئيس وحدة العلاقات الثقافية والدعم المعلوماتى بمكتبة الإسكندرية، وهو الكتاب الذى شاركت به مكتبة الإسكندرية فى الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة؛ حيث تم توزيعه على الرؤساء والملوك والأمراء والوفود العربية والأجنبية المشاركة فى حفل افتتاح القناة الجديدة، وقد صدرت الطبعة الأولى فى عدة لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.

إن اليخت «محروسة» أحد القصور الملكية العائمة، يضم مقتنيات وأثاث ومشغولات ومفروشات يرجع تاريخها إلى ثلاثة قرون مضت من الزمان". وهو اليخت ذاته الذى افتتح به الخديوى إسماعيل قناة السويس بصحبة ملوك وأمراء العالم على متنه فى 17 نوفمبر 1869، حيث اشترك اليخت فى افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية للمرة الأولى، وعلى متنه العديد من الأمراء والملوك والرؤساء، ومنهم الإمبراطورة أوجينى إمبراطورة فرنسا زوجة نابليون الثالث.

وفى 5 يونيه 1975، شارك اليخت - الذى تغير اسمه إلى "الحرية" بعد ثورة يوليو 1952 - فى الافتتاح الثانى لقناة السويس، وعلى ظهره الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وقد عاد اليخت مرة أخرى ليحمل اسم "محروسة" وذلك فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.



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