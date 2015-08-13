إفريقية تهدد بتفجير مركز تجميل

هددت امرأة إفريقية بتفجير مركز تجميل نسائي إذا لم تسمح لها صاحبة المركز بالخروج برفقة إحدى العاملات من جنسيتها نفسها، وهو ما استدعى الاتصال بالشرطة على الفور، حيث تعاملت مع الموقف واصطحبت المتهمة للتحقيق معها ومن ثم حولتها إلى النيابة.

واتهمت النيابة العامة في دبي الإفريقية التي تبلغ من العمر 37 عاماً بارتكاب جناية ضد مال الغير وذلك بتهديدها شفهياً بتفجير مركــز التجميـل.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية كما ذكرت النيابة العامة إلى ورود اتصال هاتفي لصاحبة مركز التجميل من قبل إحدى العاملات لديها من الجنسية العربية تفيد بوجود امرأة من الجنسية الإفريقية داخل السكن الخاص لموظفات المركز برفقة زميلتهن التي هربت في اليوم نفسه من مقر العمل، وأغلق الباب عليهما لكونه تالفاً، وعلى الفور انتقلت مالكة المركز إلى مقر السكن وطلبت من أحد النجارين فتح القفل والذي تعذر عليه ذلك فطلبت منه كسر الباب.

وبسؤال المتهمة عن سبب تواجدها في ساعات متأخرة في مقر سكن الموظفات بدأت بالصراخ وقالت إنها لن تخرج دون رفقة العاملة التي أقدمت على التغرير بها صباحاً للهروب معها، ما دفع مالكة المركز بإخبار المتهمة أنه لا يحق لها اصطحاب الموظفة التي تعمل لديها كونها على كفالتها، ولكن المتهمة لم تستجب لذلك وبدأت تتحدث بصوت مرتفع وتصر أنها لن تخرج من السكن إلا برفقة الموظفة.

بلاغ

واضطرت مالكة الصالون بتهدديها بإبلاغ الشرطة في حال عدم تنازلها عن الإقدام بذلك، ولكن المتهمة بدأت بتهديد مالكة المركز بتفجيره في حالة إبلاغ الشرطة، ورفعت سماعة الهاتف وبدأت الاتصال بأشخاص من جنسيتها نفسها للحضور إلى مقر السكن، ولكن مالكة المركز لم تأبه لحديثها وسارعت بالاتصال بالشرطة التي وصلت إلى مقر السكن وتمكنت من القبض على المتهمة بعد مقاومة بسيطة.