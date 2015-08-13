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وصل جثمان الشهيد العريف عبدالرحمن البلوشي

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وصل جثمان الشهيد العريف عبدالرحمن البلوشي وصل جثمان الشهيد العريف عبدالرحمن البلوشي

وصل جثمان الشهيد العريف عبدالرحمن ابراهيم عيسى البلوشي فجر اليوم إلى مطار البطين في أبوظبي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي..يرافقه عدد من ضباط وضباط صف القوات المسلحة.

 وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال الجثمان على أرض المطار حيث كان في مقدمة مستقبليه عدد من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة.

 وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة نعت أمس استشهاد أحد جنودها البواسل الشهيد العريف عبدالرحمن ابراهيم البلوشي إثر حادث تدهور آلية نقل خلال أدائه واجبه الوطني أثناء تواجده في المملكة العربية الشقيقة وذلك للمشاركة في عملية " إعادة الأمل " ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة .. سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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