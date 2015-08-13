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بالصور.. محافظ البحيرة يسلم الضابط مهنا أبو غزالة شقة بمساكن الدلنجات

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بالصور.. محافظ البحيرة يسلم الضابط مهنا أبو غزالة شقة بمساكن الدلنجات بالصور.. محافظ البحيرة يسلم الضابط مهنا أبو غزالة شقة بمساكن الدلنجات
فى استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع " بعنوان مهنا أبو غزالة، ضابط شرطة أصيب بشلل نصفى، ولم يستطع إكمال علاجه وخلال 6 أعوام لم يستطع مقابلة وزير الداخلية.. الضابط: أناشد الرئيس السيسى بالموافقة على استكمال علاجى على نفقة الدولة وحج بيت الله الحرام.

استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بمكتبه الضابط أبوغزالة، وأبلغه اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والسيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء شخصيا بمشكلته، ووافق المحافظ على تخصيص شقة له بمساكن الدلنجات دور أرضى وعمل (مدخل خاص له) مراعاة لظروفة الصحية، وتواصل المحافظ مع الوزارات المعنية لمساعدته فى استكمال علاجة بالخارج ووافق المحافظ على منح أبو غزالة عمرة على نفقة المحافظ.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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