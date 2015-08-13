رئيس مدينة إسنا يناقش أزمات المواطنين فى فعاليات اليوم المفتوح بالأقصر

عقد محمد سيد سليمان رئيس مجلس ومدينة إسنا – جنوبى محافظة الأقصر – فعاليات اليوم المفتوح، وذلك بحضور عدد من مديرى المصالح الحكومية وعشرات المواطنين لطرح مشاكلهم وإيجاد حلول فورية لها.

وتصدر فعاليات اليوم المفتوح مناقشة عدد من الأزمات والمشاكل التى توجد داخل قرى المركز منذ عدة سنوات، وعلى رأسها أزمة الصرف الصحى، حيث شدد رئيس المدينة أن الأزمة ستنتهى بالفعل خلال أيام بعد انطلاق العمل فى تجديد المشروع، وسيقوم بنفسه بمعاقبة المسئولين الذين تقاعسوا عن أداء عملهم فى المشروع منذ عدة سنوات.

وناقش رئيس المدينة مع المواطنين أيضاً أزمة تحديث بيانات البطاقات التموينية التى تجرى حالياً على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه كلف جميع تجار التموين بالمدينة بصرف المقررات التموينية بالكامل للمواطنين دون تأخير أو تقاعس.

كما تطرق اليوم المفتوح بإسنا لأزمة انقطاع مياه الشرب، حيث طالب عدد من الحضور ضرورة عمل محطات تقوية للمياه لإنهاء تلك الأزمة، وأكد لهم رئيس المدينة أنه سيعقد اجتماعًا عاجلاً مع مسئولى شركة مياه الشرب وتقوية خطوط المياه بالمدينة والقرى، لحل الأزمة بالكامل، موضحاً أن محطة مياه الشيخ مسكين سوف تفتح خلال أيام، وسوف تحل مشكلة ضعف المياه نهائياً.



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