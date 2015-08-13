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قافلة جامعة قناة السويس للإصحاح البيئى تعالج 300 حالة بالسويس

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نظمت جامعة قناة السويس قافلة للإصحاح البيئى إلى قريتى الألبان الجديدة والرائد التابعتين لحى فيصل بمحافظة السويس، من أجل توصيل الدعم اللازم لهاتين المنطقتين.

ووصل عدد الحالات التى تم الكشف عنها بالطب البشرى إلى 300 حالة مابين جلدية وعظام وأطفال وباطنة ونساء، وفى الطب البيطرى وصل عدد الحالات إلى 273 حالة ما بين الجاموس والأبقار والدجاج والأرانب.

وفى الإرشاد الزراعى عقد أساتذة من كلية الزراعة ندوة لأهالى قرية الألبان الجديدة، أوضحوا فيها كيف يمكن لدرجة الحرارة العالية أن تؤثر على التربة وكيف يمكن تفادى ذلك بالإضافة إلى حشرة نبات الخيار الأكروسات أو العناكب وعلاجها.

قوافل الإصحاح البيئى -اليوم السابع -8 -2015
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قوافل الإصحاح البيئى

بدء عمل القافلة -اليوم السابع -8 -2015
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بدء عمل القافلة

إرشاد بعض سيدات القرية -اليوم السابع -8 -2015
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إرشاد بعض سيدات القرية

الكشف على أحد الأطفال -اليوم السابع -8 -2015
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الكشف على أحد الأطفال

الحديث مع السيدات حول بعض المشاكل الصحية -اليوم السابع -8 -2015
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الحديث مع السيدات حول بعض المشاكل الصحية

الكشف على بعض الحالات -اليوم السابع -8 -2015
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الكشف على بعض الحالات

الكشف على الماشية والأغنام -اليوم السابع -8 -2015
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الكشف على الماشية والأغنام

منح المرضى الأدوية -اليوم السابع -8 -2015
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منح المرضى الأدوية


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