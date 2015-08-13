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المشى حلو مفيش كلام.. 14 فائدة له أهمها بيقوى قلبك ويخلصك من الإمساك

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المشى حلو مفيش كلام.. 14 فائدة له أهمها بيقوى قلبك ويخلصك من الإمساك المشى حلو مفيش كلام.. 14 فائدة له أهمها بيقوى قلبك ويخلصك من الإمساك
عند اتباعك للأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص والقضاء على الوزن الزائد، ينصحك طبيبك بالقيام بممارسة الرياضة وأهمها المشى.

ويعتقد الكثيرون أنهم غير قادرين على ممارسة المشى، وأنه قد يتسبب فى شعورهم بالعديد من الألم فى القدمين، ولكن هذا الأمر خاطئ لأن المشى له العديد من الفوائد الصحية، التى تقدمها الدكتور آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، ومنها:

1- يساهم فى تقوية عضلة القلب، ويعالج أمراضه كتصلب شرايين القلب ولكن عن طريق التدرج بالمشى.
>2- يخلصك من ارتفاع الكولسترول فى الدم.
>3- ينقص نسبة الضارة.
>4- يقضى على شعورك بالتوتر والقلق.
>5- ينظم نسبة ضغط الدم.
>6- يقضى على وزنك الزائد ويمتعك بالوزن المثالى والرشاقة، وذلك عن طريق حرق الدهون المتراكمة فى الجسم.
>7- يقضى على مشكلة الإمساك.
>8- يعالج مشاكل الهضم كعسره.
>9- يحد من الإصابة باضطرابات القولون، لأنه يساعد على حركة الأمعاء.
>10- يحد من الشعور بالانتفاخ والقىء.
>11- يساهم على زيادة ليونة المفاصل والعضلات.
>12- يقوى الجهاز المناعى.
>13- يقوى الجهاز التنفسى.
>14- المشى يحسن وظيفة الرئتين.

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مصر 365

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