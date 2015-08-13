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"الجبهة المصرية": التنسيق مع قائمة "فى حب مصر" يحقق مصلحة الوطن

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"الجبهة المصرية": التنسيق مع قائمة "فى حب مصر" يحقق مصلحة الوطن "الجبهة المصرية": التنسيق مع قائمة "فى حب مصر" يحقق مصلحة الوطن
قال المستشار يحيى قدرى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الجبهة ترحب بالتنسيق الفردى مع قائمة "فى حب "، فى إطار مصلحة الوطن وقياساً بأن يكون التنسيق متواكباً مع قوة المرشحين الموجودين فى الدوائر.

وأكد "قدرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لم يُطرح حتى الآن آليات التنسيق، متابعاً: "لم نتابع كيفية التنسيق، لكننا سنعرضها على مؤسسات الجبهة والحزب حال إقرارها، لاتخاذ قرار نهائى بشأن التنسيق من عدمه".


> -الأحزاب والقوائم تستعد بخططها الدعائية.. "النور" يعتمد على الشارع والتواصل مع المواطنين.. تيار الاستقلال: نجهّز مفاجآت وعمل غير تقليدى.. الجبهة المصرية تركز على المؤتمرات للمرشحين فى المحافظات

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