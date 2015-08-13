"المصرى الديمقراطى": الإخوان أكثر الفصائل السياسية إضرارا بثورة 25 يناير

قال محمد عرفات، المتحدث باسم الحزب المصرى الديمقراطى، إن دعوات الإخوان للتظاهر فى ذكرى فض رابعة تؤكد إصراراهم على عناد الشعب المصرى، وعليهم أن يعلموا أنهم سقطوا تماما من حسابات المصريين الذين ينظرون إلى مرحلة جديدة حاليا بدون الإخوان.

أضاف عرفات لــ"اليوم السابع"، أن التاريخ سيذكر أن الإخوان هم أكثر الفصائل السياسية إضرارا بثورة 25 يناير، وسببوا خسائر فادحة لها ويعيشون حاليا منفصلين عن الواقع ولن يستطيعوا أن يعودوا للشعب المصرى من جديد إلا إذا أدركوا بالفعل أنهم أخطأوا واعتذروا للشعب المصرى عما اقترفوه.

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