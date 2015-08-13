"الكهرباء":لم نقطع التيار منذ 82 يومًا رغم ارتفاع الحرارة وزيادة الأحمال

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار منذ ما يقرب من 82 يوماً، رغم ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة بشكل غير مسبوق.

وأضاف وزير الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأحمال على الشبكة بلغت يوم الاثنين 29 ألف ميجا وات، فى حين بلغت فى اليوم نفسه من العام الماضى 24 ألف ميجا وات، بزيادة 5 آلالف ميجا وات، لافتاً إلى أن التنسيق الجيد مع وزارة البترول وجهود قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة وراء استقرار وضع الشبكة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع نجح فى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى من خلال عمل دءوب ومتواصل فى الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من إضافة قدرات توليد تبلغ 3632 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس الجارى.

وناشد الوزير المواطنين ضرورة ترشيد استهلاكهم وتحمل ارتفاع درجات الحرارة قدر الإمكان لعدم تكرار مثل هذه الحوادث الخارجة عن إرادة قطاع الكهرباء، موضحاً الطريق الرئيسى لترشيد الطاقة، هو أن يكون المواطن على دراية ووعى تام بالوضع الحقيقى للطاقة فى مصر وقرب نضوبها.

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