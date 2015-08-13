أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الكهرباء":لم نقطع التيار منذ 82 يومًا رغم ارتفاع الحرارة وزيادة الأحمال

Google+ Print
"الكهرباء":لم نقطع التيار منذ 82 يومًا رغم ارتفاع الحرارة وزيادة الأحمال "الكهرباء":لم نقطع التيار منذ 82 يومًا رغم ارتفاع الحرارة وزيادة الأحمال
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار منذ ما يقرب من 82 يوماً، رغم ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة بشكل غير مسبوق.

وأضاف وزير الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأحمال على الشبكة بلغت يوم الاثنين 29 ألف ميجا وات، فى حين بلغت فى اليوم نفسه من العام الماضى 24 ألف ميجا وات، بزيادة 5 آلالف ميجا وات، لافتاً إلى أن التنسيق الجيد مع وزارة البترول وجهود قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة وراء استقرار وضع الشبكة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع نجح فى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى من خلال عمل دءوب ومتواصل فى الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تنفيذ خطة طموحة وعاجلة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من إضافة قدرات توليد تبلغ 3632 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس الجارى.

وناشد الوزير المواطنين ضرورة ترشيد استهلاكهم وتحمل ارتفاع درجات الحرارة قدر الإمكان لعدم تكرار مثل هذه الحوادث الخارجة عن إرادة قطاع الكهرباء، موضحاً الطريق الرئيسى لترشيد الطاقة، هو أن يكون المواطن على دراية ووعى تام بالوضع الحقيقى للطاقة فى وقرب نضوبها.


>- "الكهرباء": إضافة 3900 ميجاوات من 4 محطات جديدة نهاية العام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري