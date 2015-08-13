دعوى خلع تكشف تورط زوج بأعمال منافية للآداب وضبطه بصحبة 3 فتيات يعملن معه

أقامت "غادة خالد" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر بعد زواج دام 12 شهرا ضد زوجها "مصطفى لطفى"، لاستحالة العشرة بينهما.

وكشفت جلسات مكتب تسوية المنازعات عن قصة الزوج، فى الدعوى التى حملت رقم 2998 لسنة 2015، حيث قالت الزوجة: "بعد زواجى منه وانتهاء شهر العسل وبدء حياتى الزوجية ومضى 6 شهور اكتشفت أن عمل زوجى بمكتب للدعاية والإعلان ما هو إلا ستار لتورطه بأعمال منافية للآداب، ويتاجر بأجساد الفتيات ليمنحهن للسياح الأجانب مقابل أموال، وبعدها انهرت ولجأت لأسرتى وبعد تهديدات من زوجى حال تسببت فى فضيحته وتهديده لى بقتلى أو تشويهى طلبت منه الطلاق وتركى فى حالى، ولكنه رفض وتعدى على أهلى بواسطة عماله".

وأضافت الزوجة: "أقمت دعوى الخلع عسى أن أخرج من هذا المأزق مع هذا الشخص الملوث وعرضت عليه التنازل عن كل شىء لكنه رفض وتركنى هكذا معلقة، وحتى المحامى الخاص بى اشتراه أكثر من مرة لكى يمنع استمرار الدعوى".

وأكملت: "للأسف زوجى فى البداية أوهمنى أنه شريف ولكن اتضح أنه شيطان يتسبب فى دمار كل من يقترب منه".

وأثناء نظر القضية تم القبض على الزوج "مصطفى لطفى" بمساعدة الزوجة بعد تحريرها بلاغا ضده وضبطه متلبسًا ومعه 3 فتيات يعملن معه، وأحيل إلى النيابة لتنظر التحقيق معه، وما زالت دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة التى أجلت جلستها لـ 22 سبتمبر.