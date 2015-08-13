تسليم لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى

قال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن رؤساء لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة يتسلمون اليوم الخميس لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 290 لجنة امتحان. وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن رؤساء اللجان يبدأون فى مراجعة كشوف المناداة ومطابقتها مع أرقام جلوس الطلاب فى كل لجنة امتحان، بالإضافة إلى التأكد من تجهيز اللجنة من وسائل التهوية المناسبة نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الامتحانات تبدأ أيضا عملها، موضحا سيتم التأكد ومتابعة استلام رؤساء اللجان لمقار اللجان وجاهزيتها. الجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة تبدأ 15 أغسطس الجارى، حيث يختبر قرابة الـ97 ألف طالب وطالبة ضمن النظامين القديم والحديث للثانوية.