دعوى قضائية تطالب بعودة اسم "مبارك" لمحطة رمسيس بدلا من "الشهداء"

عبر أحد المحاميين ويدعى سعيد سمير، عن حبه وانتمائه للرئيس الأسبق مبارك وأسرته، من خلال تقديم دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الذى قضى بإلغاء اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك على محطة مترو "الشهداء" – رمسيس- لمخالفته القانون والدستور.

وذكرت الدعوى المقيدة برقم 25454 ق 106 ضد كل من رئيس مجلس الوزارء، ووزير النقل والمواصلات، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العامة لمترو الأنفاق، بصفتهم، أنه لما كان المعلن إليه الأول إلى الرابع صدر قرار لإطلاق اسم الرئيس حسنى مبارك على إحدى محطات المترو الرئيسية "تمجيدا وتخليدا لأعماله البطولية بصفته قائد الضربة الجوية فى حرب 1973" التى عبرت بالشعب المصرى والأمة العربية من براسم الهزيمة إلى النصر المجيد، إلا أنهم ما كان يجب عليهم رفع اسمه من محطة المترو.

وأضافت الدعوى أن هناك "فئة ضالة ذات مصالح خاصة تآمرت على الوطن من خلال السعى لحذف حقبة من التاريخ المصرى والحكم المصرى وهو حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك" بإزالة اسمه من محطة مترو الأنفاق وجعل مكانه محطة الشهداء، مما يؤكد مخالفة ذلك للدستور.

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