الزم بيتك.. تعرف على المرضى الممنوعين من الخروج فى الموجه الحارة

فى أعقاب الموجة الساخنة التى نمر بها، والتى لم نشهد لها مثيلا من قبل، يحذر الأطباء الأصحاء قبل المرضى بضرورة الحد من الخروج ومبارحة المنزل تلك الأيام، حيث تزداد درجات الحرارة والرطوبة دون توقف.

وأوضحت الدكتورة نيفين رضا، أخصائية أمراض الباطنة، أنه على الأصحاء قبل المرضى أن يقللوا قدر الإمكان من مرات خروجهم من المنزل، إلا للضرورة القصوى، ليصبح السائد والطبيعى فى تلك الفترة المكوث فى المنزل وفى مكان آمن من الرطوبة والحرارة الشديدة للحفاظ على الصحة وسلامة الجسم.

بعض المرضى الممنوعين من الخروج فى الطقس الحار

>وحسبما أكدت الدكتورة نيفين، هناك بعض الفئات التى يجب عليها تجنب الخروج من المنزل فى هذا الطقس الحار، لأن تعرضهم لحرارة أشعة الشمس القاسية يعد خطرًا على حالتهم المرضية ومنهم:

>- من يعانى من أمراض الكلى والذين هم عرضة لنوبات كلوية خطيرة.

>- من يعانى من ضيق شديد بالتنفس وصعوبة فى الشهيق والزفير.

>- مرضى ضربات الشمس ممنوعون تمامًا من الخروج لمدة يحددها الطبيب.

>- بعض مرضى العيون والذين تتأثر صحة العين لديهم بالتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

>- بعض مرضى الأنيميا الحادة والذين يعانون الإعياء المستمر.

>- بعض مرضى السكر الذين يعانون ارتفاعًا شديدًا فى نسبة أو اضطرابًا ملحوظًا فى نسبة فى الفترة الأخيرة.

>- بعض مرضى الضغط العالى ممن يعانون ارتفاعًا شديدًا فيه.