مرض الميلوما المتعددة يؤدى إلى تكسير العظام ويسبب الفشل الكلوى

أكد الدكتور حسام كامل، أستاذ أمراض الدم، وزرع النخاع بالمعهد القومى للأورام، رئيس جامعة القاهرة السابق، أن الميلوما المتعددة هى مرض يصيب العظام وخلايا الميلوما تتكاثر فى النخاع العظمى، ما يؤدى إلى تحلل جزء من العظام وقد يؤدى إلى كسور العظام إلى جانب أن مضاعفات هذا المرض يزيد من لزوجة الدم وقد يؤدى إلى الفشل الكلوى.>وقال الدكتور حسام إن العلاجات الحديثة هى نوع من أنواع العلاجات الموجهة التى تعطى نتائج مبشرة فى علاج هذا المرض ولكنها لا تغنى عن عملية زراعة النخاع العظمى فى المرضى صغار السن وهذا المرض تحول عبر السنوات القليلة الماضية من مرض خطير إلى مرض يمكن علاجه بحيث يكون مرضًا مزمنًا أو مرضًا يمكن الشفاء منه فى بعض الحالات، موضحًا أنه قد يستغرق العلاج مدة من 4 : 6 أشهر ويليها عملية زراعة النخاع والتى تستغرق حوالى شهر ونصف ثم يتم متابعة المريض وإعطائه العلاج الموجة لمدة عامين بعد العملية ولكنه نوع أخر من العلاجات الموجهة ولكنه أرخص.

وأشار إلى أن استجابة الخلايا للعلاج يمكن أن تمكن المريض من الشفاء ويمكن أن تكون الاستجابة أقل حيث إن الاستجابة الأقل يمكن أن يكون مرضًا مزمنًا ويتم تناول المريض العلاج.