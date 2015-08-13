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الجيش اللبنانى يوقف مطلوبا حاول تهريب مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات

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الجيش اللبنانى يوقف مطلوبا حاول تهريب مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات الجيش اللبنانى يوقف مطلوبا حاول تهريب مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات
أعلن الجيش اللبنانى أنه أوقف مطلوبا يدعى أحمد خالد الحجيرى، لمحاولته إدخال مواد كيميائية إلى جرود بلدة عرسال، من الممكن استخدامها فى تصنيع المتفجرات.

وذكر بيان لقيادة الجيش اللبنانى مساء اليوم أنه أوقف أيضا السورى عبد الرحمن شيخ موسى للاشتباه فى انتمائه لإحدى الجماعات الإرهابية، وتم القبض عليه فى بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل.
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