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أجهزة الأمن بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 88 ألف دولار إلى الإمارات

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أجهزة الأمن بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 88 ألف دولار إلى الإمارات أجهزة الأمن بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 88 ألف دولار إلى الإمارات
أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، مساء أمس الأربعاء، محاولة راكب مصرى تهريب 88 ألف دولار أمريكى إلى الإمارات العربية المتحدة، بالمخالفة لقانون تداول النقد.

وأفاد مصدر أمنى، أن الخدمة المعينة على أجهزة كشف الحقائب اشتبهت فى أجسام معتمة داخل حقائب الراكب "بدر م ن" أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى دبى على متن الطائرة المصرية، وبتفتيشها عثر بداخلها على المبالغ المالية، حيث حاول الراكب إخفاءها داخل أوراق مقواه لعكس أشعة الاكسراى، وتم مصادرة الأموال وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة.

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