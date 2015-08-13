وصول خزانات مياه للجيش إلى مكان حريق سنترال العتبة بالقاهرة

وصلت سيارات "خزان مياه" تابعة للقوات المسلحة إلى مكان نشوب حريق بسنترال العتبة بالقاهرة.

وكان نشب حريق هائل فى الدور السابع والثامن بسنترال العتبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية بإشراف اللواء جمال حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى المكان، فى محاولة للسيطرة على الحريق.

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