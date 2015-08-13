إصابة 5 فى تصادم سيارتين على طريق قنا ـ نجع حمادى الصحراوى

أصيب 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى قنا ـ نجع حمادى.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى قنا - نجع حمادى، ووقوع مصابين، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 41927 ملاكى بيجو قيادة سيد محمود على 35 سنة، سائق، قادمًا من مدينة قنا فى الاتجاه إلى مدينة نجع حمادى، فوجئ بالسيارة رقم 25605 نقل سوهاج قيادة محمود عز الدين السيد، 29 سنة، سائق، تقف بجانب الطريق، مما أدى لاختلال عجلة القيادة واصطدم بها .

أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارتين، وإصابة قائديها، وصابر نصر برعى، 40 سنة، وعدلى صادق محمود، 32 سنة، وأحمد بركات فؤاد 39 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج، حيث تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على السيارتين، وتسيير حركة المرور بالطريق.