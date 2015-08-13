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الحكم على المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل اليوم

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الحكم على المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل اليوم الحكم على المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل اليوم
تنطق، اليوم الخميس، محكمة جنح مستأنف الخانكة، حكمها على المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل التى راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا، والمتهم فيها كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازمين إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسى المحكمة، بحضور أحمد الحناوى وحسام شاهين رئيسى النيابة العامة، وأمانة سر شريف الخولى وحسام الخولى.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة، بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل، الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لـ24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

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مصر 365

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