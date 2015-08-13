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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بخطف حقائب السيدات بالوراق

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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بخطف حقائب السيدات بالوراق حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بخطف حقائب السيدات بالوراق
أمرت نيابة الوراق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بخطف حقائب السيدات، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم "ع.س" 17 سنة يتتبع خطوات السيدات أثناء سيرهن بشوارع الوراق، ثم يخطف حقائبهن ويفر هاربا.

ومن خلال تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدة وقائع خطف حقائب السيدات، فتم إخطار اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.
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