' ليفربول يتعمدون عزلي مع بالوتيلي وبوريني '

أكد خوسيه إنريكي مدافع ليفربول الإنجليزي أن ناديه يتعمد عزله عن الفريق مع زميليه الإيطاليين ماريو بالوتيلي وفابيو بوريني لإجبارهم على الرحيل.

وقال إنريكي في تصريحات لصحيفة جارديان "أنا في وضع صعب، ليفربول عزلني عن الفريق أنا وبالوتيلي وبوريني".

وأضاف "مازال يتبقى في عقدي عاما وأنا أعتقد أن النادي يريد بيعي لكنني مازلت أريد البقاء والمحاربة على اللعب أساسيا ولن أستسلم".

وأردف "من خلال خبرتي في كرة القدم الأمور تتغير من يوم لآخر".

وفقد إنريكي مركزه كظهير أيسر أساسي في الفريق بسبب معاناته مع الإصابات في الركبة خاصة خلال الموسمين الأخيرين.