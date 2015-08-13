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بالفيديو - ميسي وسواريز ورونالدو.. من يستحق الأفضل في أوروبا؟

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بالفيديو - ميسي وسواريز ورونالدو.. من يستحق الأفضل في أوروبا؟ بالفيديو - ميسي وسواريز ورونالدو.. من يستحق الأفضل في أوروبا؟

أعلن الاتحاد الأوروبي عن ترشيح الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو لجائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي سيعلن عن الفائز بها بعد أسبوعين.

فمن في رأيك يستحق الجائزة عن الموسم الماضي الذي شهد تألق غير عادي من الثلاثي؟ شاهد لجميع أهداف ومهارات اللاعبين الثلاثة خلال الموسم الماضي.

سواريز

لويزيتو الذي دخل القائمة لأول مرة في مسيرته بعد موسم ناجح في برشلونة استطاع أن يسجل الموسم الماضي 25 هدفا على الرغم من أنه بدأ الموسم في نهاية أكتوبر بسبب عقوبة عض كيلليني في كأس العالم.

سواريز أيضا صنع لزملائه 21 هدفا ساهم بهم في الفوز بالثلاثية مع برشلونة.

ميسي

الأسطورة الأرجنتينية قدم موسما ممتازا مع برشلونة وقاده للفوز بالثلاثية بعد استعادة لقبي الدوري والكأس المحليين وكذلك دوري أبطال أوروبا.. ميسي ساهم بشكل مباشر في 85 هدفا للفريق الكاتالوني بعد أن سجل 61 وصنع 27 في جميع المسابقات.

كريستيانو رونالدو

على الرغم من أن فريقه لم يستطع من إنهاء الموسم بالفوز بأي بطولة ليكتفي فقط بالفوز بكأس السوبر الأوروبي وكذلك مونديال الأندية إلا أن ماكينة رونالدو التهديفية لم تتوقف عن العطاء.

رونالدو أنهى موسمه بالمساهمة بشكل مباشر في 85 هدفا حيث سجل 63 وصنع 22 لزملائه.

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فيديو اليوم السابع

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