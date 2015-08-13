بالصور.. مؤسسة حورس تختتم التدريب الأول لمشروع دعم الشباب المصرى بسوهاج

اختتمت مؤسسة حورس للتنمية والتدريب بسوهاج، وبمشاركة "5" جمعيات التدريب الأول لمشروع دعم الشباب المصرى فى المشاركة المجتمعية والممول من الصندوق العالمى لحقوق الإنسان، والذى تم تنفيذه على مدار أربعة أيام بقاعة إعداد القادة بسوهاج.

وقال ثروت جيد المدير التنفيذى لمؤسسة حورس، إنه من خلال التدريب تم تناول عدة موضوعات؛ مثل "المواطنة وآليات المشاركة وحقوق الإنسان"، وتنفيذ ورش عمل وحلقات نقاشية وأنشطة جماعية لتأهيل المتدربين للعمل المجتمعى وإعداد قادة المجتمع، والسعى إلى تحقيق أهداف المشروع، والتى تتمثل فى إشراك الشباب المصرى فى قضايا المجتمع العامة، وتمكينهم من المشاركة فى الحوار حول السياسات المستنيرة مع ممثلى المجتمع.



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