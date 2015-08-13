أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مؤسسة حورس تختتم التدريب الأول لمشروع دعم الشباب المصرى بسوهاج

Google+ Print
اختتمت مؤسسة حورس للتنمية والتدريب بسوهاج، وبمشاركة "5" جمعيات التدريب الأول لمشروع دعم الشباب المصرى فى المشاركة المجتمعية والممول من الصندوق العالمى لحقوق الإنسان، والذى تم تنفيذه على مدار أربعة أيام بقاعة إعداد القادة بسوهاج.

وقال ثروت جيد المدير التنفيذى لمؤسسة حورس، إنه من خلال التدريب تم تناول عدة موضوعات؛ مثل "المواطنة وآليات المشاركة وحقوق الإنسان"، وتنفيذ ورش عمل وحلقات نقاشية وأنشطة جماعية لتأهيل المتدربين للعمل المجتمعى وإعداد قادة المجتمع، والسعى إلى تحقيق أهداف المشروع، والتى تتمثل فى إشراك الشباب المصرى فى قضايا المجتمع العامة، وتمكينهم من المشاركة فى الحوار حول السياسات المستنيرة مع ممثلى المجتمع.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365