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شيما الحاج تبكى بعد أزمة "الفستان شبه العارى": "الناس افتكرته قميص نوم"

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شيما الحاج تبكى بعد أزمة "الفستان شبه العارى": "الناس افتكرته قميص نوم" شيما الحاج تبكى بعد أزمة "الفستان شبه العارى": "الناس افتكرته قميص نوم"
أجهشت الفنانة الشابة شيما الحاج، صاحبة صورة الفستان شبه العارى أثناء تكريمها من محافظ بورسعيد، بالبكاء على الهواء خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، قائلة: "اعتذرت على الهواء لجمع مواطنى بورسعيد عما حدث".

وأضافت شيما الحاج، أن الاحتفالية، التى شهدت تكريمها، أقيمت تزامنًا مع افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرة إلى أن بعض الجهات الإعلامية تحدثت عن الفستان التى كانت ترتديه ووصفته بأنه ملابس للنوم، قائلة "مليش ذنب إن الناس شافت فستان السهرة قميص نوم، لأن الفستان فستان سهرة وده طبيعى".


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