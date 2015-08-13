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محافظ القاهرة: حركة مترو الأنفاق لن تتأثر بحريق سنترال العتبة

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محافظ القاهرة: حركة مترو الأنفاق لن تتأثر بحريق سنترال العتبة محافظ القاهرة: حركة مترو الأنفاق لن تتأثر بحريق سنترال العتبة
قال محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، خلال تصريحات تلفيزيونية، إن حركة مترو الأنفاق بمحطة العتبة لن تتأثر بحريق السنترال وستبدأ فى موعدها الساعة 5:30 صباح اليوم.

وأشار المحافظ إلى دعم القوات المسلحة للسيطرة على الحريق، مؤكدا أنه تم قطع الكهرباء بمحيط موقع الحادث وستعود صباح اليوم.

كان اللواء جمال حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل بالدور السابع والثامن بسنترال العتبة، وعلى الفور انتقلت 14 سيارة إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.


>- وصول خزانات مياه للجيش إلى مكان حريق سنترال العتبة بالقاهرة

- بالفيديو.. الأمن بالقاهرة يغلق الشوارع المؤدية إلى حريق "سنترال العتبة"

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مصر 365

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