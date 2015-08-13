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"الطرق والكبارى": خطة عاجلة لرفع كفاءة 433كم طرق بتكلفة 1.2 مليار جنيه

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"الطرق والكبارى": خطة عاجلة لرفع كفاءة 433كم طرق بتكلفة 1.2 مليار جنيه "الطرق والكبارى": خطة عاجلة لرفع كفاءة 433كم طرق بتكلفة 1.2 مليار جنيه
أكد اللواء مهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن الهيئة نجحت فى الانتهاء من رفع كفاءة 168 كوبرى على مستوى الدولة بتكلفة 232 مليون جنيه، كما تستعد لبدء التخطيط لمشروعات رفع كفاءة 214 كوبرى آخر ضمن مخططات الصيانة والتطوير بتكلفة 200 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع صيانة 40 كوبرى أسفل الطريق الدائرى بتكلفة 80 مليون جنيه، وإلى جانب ذلك تم إنهاء صيانة 488 كم من الطرق خلال الفترة الماضية بتكلفة مليار و296 مليون جنيه.

وأوضح ترك، فى حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو ، أن الهيئة بصدد البدء فى خطة عاجلة حاليًا برفع كفاءة 433 كم من الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار جنيه، وبذلك بعد أن انتهت من افتتاح 8 كبارى جديدة بطول 280 كم، وبتكلفة تقدر بـ1.4 مليار جنيه.

وكشف عادل ترك، كواليس العمل الأخيرة بالمرحلة الأولى لمشروع الطرق القومية الجديدة، والتى سيتم تسليمها الفترة المقبلة، مؤكداً أن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء، وأنجزت نسبة كبيرة من الأعمال بطريق الصعيد - البحر الأحمر بطول 180 كم، والمقرر تسليمه أكتوبر المقبل، كما بدأت الهيئة بتنفيذ طريق شبرا - بنها الحر على أن يتم تسليمه بحلول أبريل 2016 المقبل.

وقال، إن الهيئة بالتعاون مع وزارة الدفاع والإسكان مكلفة بتنفيذ 3400كم من الطرق الجديدة تمثل أكثر من 15% من حجم الطرق القائمة والمستخدمة بالفعل، وتعمل بالتعاون مع شركات المقاولات المنفذة على الإسراع بمعدلات الإنجاز طبقًا للجدول الزمنى الصارم، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق القومية الجديدة ساهمت فى إحياء شركات المقاولات وإعادة الروح للقطاع بعد فترة طويلة من الركود تكبدت خلالها الشركات خسائر متعددة، وقامت شركات المقاولات حاليًا بتأهيل أوضاعها للتنافس على هذه المشروعات بشراء معدات حديثة بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه.

وأضاف، أن "شبكة الطرق القومية" تحظى بدعم واضح من الدولة فى توفير التمويل اللازم له، إلى جانب المواد الخام، حيث تعمل وزارات البترول والتخطيط وكل الجهات المختصة بدعم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد له، كما تشارك فى تنفيذه عدد 2 شركة أجنبية بينما تستحوذ الشركات المحلية على إجمالى الأعمال.

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مصر 365

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