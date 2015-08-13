رئيس "المصرية للاتصالات": الطابق الأخير بسنترال العتبة ليس به "إطفاء ذاتى"

قال الدكتور محمد سالم، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن حريق سنترال العتبة بالطوابق العليا الإدارية، ولم تحدث أى خسائر فى الشبكات المغذية لمنطقة وسط القاهرة.

وأضاف سالم، فى تصريحات تليفزيونية، أن الطابق الأخير ليس به نظام "إطفاء ذاتى"، موضحا أن البطاريات التى توجد بالسنترال تعمل لمدة ساعة من الآن لتغذية الشبكة حتى لا ينقطع التيار الكهرباء عنها.

كان اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل بالدور السابع والثامن بسنترال العتبة، وعلى الفور انتقلت 14 سيارة إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

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