أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس "المصرية للاتصالات": الطابق الأخير بسنترال العتبة ليس به "إطفاء ذاتى"

Google+ Print
قال الدكتور محمد سالم، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن حريق سنترال العتبة بالطوابق العليا الإدارية، ولم تحدث أى خسائر فى الشبكات المغذية لمنطقة وسط القاهرة.

وأضاف سالم، فى تصريحات تليفزيونية، أن الطابق الأخير ليس به نظام "إطفاء ذاتى"، موضحا أن البطاريات التى توجد بالسنترال تعمل لمدة ساعة من الآن لتغذية الشبكة حتى لا ينقطع التيار الكهرباء عنها.

كان اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل بالدور السابع والثامن بسنترال العتبة، وعلى الفور انتقلت 14 سيارة إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

موضوعات متعلقة..
>محافظ القاهرة: حركة مترو الأنفاق لن تتأثر بحريق سنترال العتبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365