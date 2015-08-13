تصحيح أوضاع 450 ألف يمني ..والمهـلـة تنـتهـي «السبت»

تفقد فريق العمل المكلف بالإشراف والمتابعة على سير عمل لجان تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية برئاسة مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية اللواء جمعان بن أحمد الغامدي امس، مركز التصحيح بمقر جوازات المنطقة بمدينة جازان، ضمن الجولة التي قام بها أعضاء الفريق على مناطق المملكة لمتابعة آلية عمل اللجان المختصة بتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية، والاطلاع على سير العمل في المركز وأهم الإنجازات والأعمال المنفذة.

ودعا اللواء الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الأشقاء اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية في المملكة إلى الاستفادة من الأيام الأخيرة لمهلة تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين، التي تتيح لهم العمل وفق الأنظمة ووفق نظام "أجير" الخاص بوزارة العمل، مشددا على أن المهلة تنتهي بنهاية يوم الثلاثين من شهر شوال الجاري، مؤكدا أن من لم يستفد من هذه المهلة بتصحيح أوضاعه فإنه سيتم عقب الثلاثين من شوال معاملته بموجب النظام.

وأكد أن مراحل العمل في هذه المراكز شهدت تميزاً في الأداء، وفق نظام ومنهجية حددت اختصاصات كل الجهات المعنية، مبيناً أن كل جهة أوفت بمسؤولياتها كاملة، ومنوها بالإنتاجية العالية لإدارة الجوازات.

وأفاد مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية أن الوثائق المستلمة من السفارة والقنصلية اليمنية بلغت أكثر من 464.000 وثيقة، فيما تم حتى اليوم إصدار 450.000 بطاقة زائر للأشقاء اليمنيين، الذين استفادوا حتى اليوم من الأمر الملكي الكريم.