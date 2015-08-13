ميدو: الخروج من الكأس سيجعل الإسماعيلي يعود إلى أرض الواقع

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن خروج فريقه من مسابقة كأس مصر يوم الأربعاء سيجعل النادي الأصفر يستفيق استعدادا للموسم الجديد.

وتمكن سموحة من عبور الإسماعيلي في ربع نهائي كأس مصر بركلات الترجيح.

وقال ميدو في تصريحات لقناة TEN يوم الأربعاء: "اعتقد أن الهزيمة ستجعل النادي الإسماعيلي يعيش الواقع أنه فريق الكرة يحتاج إلى التدعيم".

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة على كل ما يفعله، لكن الفريق بحاجة لثلاثة لاعبين جيدين في مستوى لاعبي الأهلي والزمالك".

الإسماعيلي يستعد للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المقامة بالمغرب في الفترة ما بين الـ13 و الـ19 من شهر أغسطس.