بالصور.. رسام كاريكاتير بالسويس يتهم "الدوحة" بسرقة أعماله الفنية

اتهم محمد أبو عمرة، رسام كاريكاتير بمحافظة السويس، وزارة الثقافة والفنون والتراث بدولة قطر، بسرقة أعماله ونشرها بمجلة الدوحة الصادره عن الوزارة.

وقال محمد أبو عمرة لـ"اليوم السابع" إنه فوجئ بنشرة مجلة الدوحة بعدد أغسطس الحالى صفحة رقم 33 بموضوع تحت عنوان "فواصل بين الواقعى والافتراضى" برسم كاريكاتير له مرفقة مع الموضوع وكأنها من إبداع المجلة والقارئ.

وأضاف رسام الكاريكاتير أن نفس الرسم كان تم نشره له بمجلة "بينالى بور سعيد 2009" صفحة رقم 121 ضمن مسابقة على مستوى المحافظات تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنون التشكيلية على مستوى الجمهورية.

وتابع رسام الكاريكاتير أن هذا الفعل غير أخلاقى وغير مهنى ويضيع حقوق الإبداع للغير وسرقة وانتهاك حقوق الملكية، مطالبا وزارة الثقافة المصرية بحماية المبدعين وأعماله، موضحا أنه بالتأكيد ليس هذا الواقعة الأولى وهناك أعمال كثيرة سرقة من قبل ولابد من وقفة ضد هذه الأفعال.



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مجلة بينالى بور سعيد 2009



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رسم كاريكاتير محمد أبو عمرة بالمجلة 2009



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الرسمة الأصلية



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مجلة الدوحة الصادرة عن وزارة الثقافة بقطر عدد أغسطس 2015



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رسمة محمد أبو عمرة بالمجلة صفحة 33