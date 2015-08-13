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تعرف على السر وراء فقدان الوزن بعد عمليات تغيير مسار الطعام

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تعرف على السر وراء فقدان الوزن بعد عمليات تغيير مسار الطعام تعرف على السر وراء فقدان الوزن بعد عمليات تغيير مسار الطعام
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن السبب وراء فقدان الوزن بعد إجراء عملية تغيير مسار الطعام هو تعزيز حرق السعرات الحرارية وقت تناول الوجبة.

وأوضح الباحثون أن عملية تغيير مسار الطعام تجعل الأمعاء الدقيقة أكثر نشاطا، وتتطلب تغذية إضافية من الدم، وذلك بعد تجاوز المعدة وعدم دخول الأكل لها.

ونتيجة لذلك، يمتص الدم كمية أقل من الناتجة عن تناول المواد الغذائية، وبالتالى يتم حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية.

وقالت مؤلفة الدراسة مالين ويرلينج، من أكاديمية ساهلجرينسكا فى جامعة جوتنبرغ فى السويد، إن تغيير مسار الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة مباشرة، يؤدى إلى فقدان الوزن بسبب انخفاض الشعور بالجوع.

وأظهرت النتائج أن جراحة تغيير مسار الطعام تسببت فى زيادة حادة فى كمية السعرات الحرارية التى تحرق أثناء وجبات الطعام.

وقد نشرت هذه الدراسة مؤخرا فى مجلة "PLOS ONE"، كما حاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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مصر 365

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