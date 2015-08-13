تقدم 30 مواطنا لتملك أراضٍ مقام عليها منازل بشمال سيناء

أعلن اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أنه لم يتقدم لتملك الأراضى المقام عليها مبانٍ لأبناء سيناء طبقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن سوى 30 فردا، حيث تم تسليم عقود تمليك 8 منازل، وجار إنهاء إجراءات باقى العقود لتسليمها.

وقال عيسى إنه يتم تمليك المنازل فى المدن بواقع جنيه واحد عن المتر المربع وفى القرى بواقع 50 قرشا للمتر المربع، وبحد أقصى 600 متر مربعا للمنزل الواحد، وأن كل مواطن له حق تملك منزلين على مساحة 1200 متر مربع، وأن قيمة ما يزيد عن 600 متر للمنزل تحددها لجنة خاصة بالمحافظة لتثمين الأراضى.

وناشد المواطنين بسرعة التوجه إلى مبنى ديوان عام المحافظة بالعريش (أملاك الدولة) ومجالس المدن لتقديم طلبات تمليك منازلهم.