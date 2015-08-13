أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تقدم 30 مواطنا لتملك أراضٍ مقام عليها منازل بشمال سيناء

Google+ Print
تقدم 30 مواطنا لتملك أراضٍ مقام عليها منازل بشمال سيناء تقدم 30 مواطنا لتملك أراضٍ مقام عليها منازل بشمال سيناء
أعلن اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أنه لم يتقدم لتملك الأراضى المقام عليها مبانٍ لأبناء سيناء طبقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن سوى 30 فردا، حيث تم تسليم عقود تمليك 8 منازل، وجار إنهاء إجراءات باقى العقود لتسليمها.

وقال عيسى إنه يتم تمليك المنازل فى المدن بواقع جنيه واحد عن المتر المربع وفى القرى بواقع 50 قرشا للمتر المربع، وبحد أقصى 600 متر مربعا للمنزل الواحد، وأن كل مواطن له حق تملك منزلين على مساحة 1200 متر مربع، وأن قيمة ما يزيد عن 600 متر للمنزل تحددها لجنة خاصة بالمحافظة لتثمين الأراضى.

وناشد المواطنين بسرعة التوجه إلى مبنى ديوان عام المحافظة بالعريش (أملاك الدولة) ومجالس المدن لتقديم طلبات تمليك منازلهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365