محافظ الدقهلية يوفر 90 محطة معالجة متنقلة للصرف الصحى للقرى غير المخدومة

عقد حسام الدين إمام عبد الصمد محافظ الدقهلية، اجتمــــاعًا لمــــسئولى قطاعات الرى ومياه الشرب والصرف الصحى تناول استعراض ومناقشة مشروع تطهير مصرف الغربية الرئيسى "كوتشنر" فى إطار خطة مشروع القضاء على مصادر التلوث بالمصارف.

تناول الاجتماع سبل الدعم والتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى والجهاز التنفيذى بالمحافظة، من خلال التوعية المجتمعية لأهمية معالجة مياه المصارف بصفة عامة والحد من مصادر التلوث بمصرف الغربية الرئيسى (كوتشنر) بصفه خاصة، والذى يخدم محافظات "الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ".

كما تتضمن الاجتماع آليات إعادة تأهيل محطات الصرف الصحى بدمج تقنية النانو بالمحطات، وكذا توفير عدد (90) محطة معالجة متنقلة للصرف الصحى للقرى غير المخدومة، وتوفير عدد (20)محطة معالجة متنقلة للصرف الصناعى تخدم التجمعات الصناعية، فضلاً عن سيارات المعالجة المتنقلة.

وأكد المحافظ، تشكيل لجنة تضم فى عضويتها مسئولى (الرى، البيئة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة القومية لمياه الشرب"، وذلك لتحديد الأماكن المحرومة لتجربة محطة صرف بإحداها مع تحديد التكلفة وكيفية الصيانة والجهة المسئولة مع مراعاة البرنامج الزمنى.