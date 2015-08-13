انعقاد جلسة محاكاة برلمان الطلائع بالغربية.. والأعضاء يقدومون طلبات إحاطة

انعقدت مساء أمس جلسة محاكاة برلمان الطلائع بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة تحت رعاية سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، بحضور سامية محرز السكرتير العام للمحافظة ومحمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ووكلاء الوزارة المعنيين.

وقام أعضاء البرلمان الشباب بتقديم أسئلة واقتراحات وطلبات إحاطة حول القصور فى بعض الخدمات والمشاكل التى يعانى منها المواطنون، من أمن وصحة وتعليم وسوء حالة مراكز الشباب وبيئة ونظافة فى جميع مدن وقرى المحافظة، وتم الرد على هذه الطلبات من المسئولين التنفيذيين.

وأكدت سامية محرز السكرتير العام للمحافظة على ضرورة تكاتف المواطنين مع المسئولين للوصول إلى مستوى خدمات أفضل وأكدت أيضا على ضرورة العمل الاجتماعى فى كل قرية وعمل جمعية مجتمع للحفاظ على النظافة العامة ورفع القمامة من الشوارع ونقلها إلى المدفن الصحى لتظل شوارع المحافظة نظيفة.

وفى نهاية الجلسة قام رئيس برلمان الطلائع بإهداء درع أعضاء الطلائع لسامية محرز السكرتير العام للمحافظة نيابة عن محافظ الغربية.