اختتام فاعليات نهائى بطولة كرة السرعة بمحافظة الشرقية

اختتمت محافظة الشرقية نهائى بطولة الشرقية لكرة السرعة برئاسة المهندس أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة منظمة كرة السرعة بالشرقية، وبحضور المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصرى والعربى الأفريقى لكرة السرعة.

وأقيمت الدورة على أرض ملاعب نادى الصفوة بالعاشر من رمضان بحضور رموز المحافظة والمدينة وبمشاركة 565 لاعبا ولاعبة، وأعلنت النتائج فور انتهاء الفعاليات التى استمرت لأكثر من 3 أيام بفوز نادى الرواد بالمركز الأول ونادى الصفوة بالمركز الثانى ونادى الشرقية بالمركز الثالث.



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