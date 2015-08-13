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زراعة الشرقية:ضبط مصنع يخلط مواد مجهولة المصدر ويسوقها على أنها سماد

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زراعة الشرقية:ضبط مصنع يخلط مواد مجهولة المصدر ويسوقها على أنها سماد زراعة الشرقية:ضبط مصنع يخلط مواد مجهولة المصدر ويسوقها على أنها سماد
أكد المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط منظومة العمل ومتابعة أعمال الرقابة على المبيدات والأسمدة والمخصبات.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ظهر اليوم أنه تم ضبط مصنع بطريق الجندية مركز بلبيس يقوم بخلط وتعبئة مواد مجهولة المصدر وتسويقها على أنها أنواع من سماد السوبر فوسفات، وتم عمل محضر فحص للمضبوطات عن طريق إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية والإدارة الزراعية ببلبيس.

تم ضبط 136 شيكارة مفتوحة مدون عليها سوبر فوسفات أبو نخلة، 36 شيكارة مدون عليها فوسفات أحادى، 3 أكوام من المواد مجهولة المصدر التى تستخدم فى تعبئة الشكائر
>وتم اتخاذ اللازم وتحرير محضر رقم 33389 لسنة 2015 جنح بلبيس وتم التحفظ على الكميات والمعدات لحين صدور القرار النهائى من النيابة العامة فى هذا الشأن.

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مصر 365