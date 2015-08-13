أول غارة جوية لمقاتلات أميركية من تركيا لقصف مواقع جهادية بسوريا

أعلن البنتاجون الأربعاء ان الولايات المتحدة وللمرة الاولى استعملت قاعدة انجرليك الجوية التركية لإرسال مقاتلات كى تقصف مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف فى سوريا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وحتى الآن لم يستخدم التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة هذه القاعدة الجوية التركية إلا لإرسال طائرات بدون طيار الى سوريا فى حين ان طائراته التى تشن غارات على الجهاديين فى هذا البلد تنطلق من حاملات طائرات او من مواقع عسكرية اخرى فى المنطقة.
وقالت القومندان اليسا سميث، المتحدثة باسم البنتاجون "أمس، بدأت الولايات المتحدة مهمات مع طيار ضد تنظيم الدولة الاسلامية من قاعدة أنجرليك الجوية فى تركيا"، مضيفة ان "ضربات قد شنت".