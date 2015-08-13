رئيس الوزراء التونسى يبحث الجهود المبذولة فى مواجهة الإرهاب

التقى رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد، مساء أمس مع ممثلى أحزاب الائتلاف الحكومى لبحث الوضع العام بالبلاد والجهود المبذولة لدعم مقومات الأمن وملاحقة العناصر الإرهابية والتصدى لهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الحبيب الصيد، إن المؤتمر الوطنى لمكافحة الإرهاب يهدف إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة متعددة الأبعاد للتصدى للإرهاب.
كما شهد اللقاء مناقشة الإعداد للمؤتمر الوطنى لمكافحة الإرهاب يومى 4 - 3 أكتوبر القادم، بالإضافة إلى استعراض الإصلاحات والبرامج الجارية والمنتظرة فى العديد من المجالات ومشروع الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموى 2016 - 2020.
وقال الحبيب الصيد، إن المؤتمر الوطنى لمكافحة الإرهاب يهدف إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة متعددة الأبعاد للتصدى للإرهاب.
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