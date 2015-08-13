الحكومة الموريتانية تدعو الأحزاب إلى حوار سياسى

قال مسئول موريتانى رسمى إن الأحزاب السياسية تسلمت دعوة لحوار ستنطلق جلساته فى 7 سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر المسئول، الذى فضل عدم الكشف عن هويته فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدعوة للحوار الموقعة من الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاى ولد محمد الاغظف موجهة لواحد وثلاثين حزبا سياسيا من بينهم أحزاب "الموالاة" وقطبى "المعارضة" فى ائتلاف "المعاهدة" وأحزاب المنتدى.

وفيما مثلت المعارضة فى جلسات تمهيدية سابقة بقيادات من الصف الثانى، مثل الموالاة كبار داعمى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز من أبرزهم رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم الذى جدد هذا الاسبوع تمسكه بالحوار متهما المعارضة بالإخلال بالقواعد المطروحة للتفاوض، معتبرا أن أحزاب المعارضة غير جادة فى الحوار.

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