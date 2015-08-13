خالد الفيصل يفتتح فعاليات الدورة التاسعة لـ«سوق عكاظ»

الطائف - أحمد الزهراني، إسماعيل إبراهيم ، واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ مساء أمس الدورة التاسعة، وذلك بمقر السوق في العرفاء.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة سوق عكاظ ألقاها معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي حيث قال فيها: "إن الحضارات الكبرى تتأسس وتنهض على امتداد التاريخ الثقافي وتنوعه وثرائه على مستوى التراث والعلم والثقافة، وهاهي بلادنا الكريمة (المملكة العربية السعودية) تأتي لتكون رائدة في الاهتمام بثقافتها وتراثها وتنوعها من خلال القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين ورؤيته الرشيدة وما يقوم به سمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-.

وأوضح معاليه أن بلادنا استطاعت بحمد الله أن تتبوأ أعلى أماكن الفخر والقيادة والبروز من خلال أسسها التي زرعها المؤسس الكبير جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وغفر له، وها هي تمتد بمسيرة الجلال والجمال والإنسانية في الاهتمام بأساسها الثقافي والتراثي وعمقها التاريخي لتثبت للعالم قيادتها الدينية بوجود الحرمين الشريفين فيها وقيادتها الثقافية بارتباطها بالمكون العربي الأصيل.

وأضاف معالي وزير الثقافة والإعلام أن الأعوام العكاظية الثمانية مضت بتراكم الإنجاز والأنشطة لتثبت أن المشروع الذي تقف وراءه الرؤى الحكيمة والواضحة جدير بالنمو والتنوع والبقاء، وها هو عامنا التاسع الذي تنطلق فيه دورة سوق عكاظ الجديدة يتألق من جديد بثراء من الفعاليات والبرامج والرؤى التي تبني وتضيف، وتؤسس وترعى، حيث يؤمن القائمون على رعاية السوق بما يرشدهم إليه ويوجههم راعيه سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله بأن هذا الوطن الكريم جديرٌ بأن تُبذل من أجله الجهود الكبيرة وأن يتنافس في خدمته المتنافسون، وأن تتكامل مؤسسات الدولة فيما بينها من أجل خدمة المشروعات الوطنية الكبرى، وقد بذلت الجهود من العاملين كافة في مختلف اللجان والفرق التنفيذية والقطاعات ليظهر السوق بأبهى حلة، وجاءت جهود اللجنة الإشرافية لتكون في مقدمة الجهود برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة سلمه الله وعضوية أصحاب السمو والمعالي الوزراء. وبين معالي الدكتور الطريفي أن هذا هو عكاظ، موسم التنوع والثراء المعرفي والثقافي منذ القدم، وها هو الشاعر المكي محمد حسن فقي -رحمه الله- يلتقط أحاسيس الشعراء ويردد:

وحَفُّوا بِرُوحِي فاسْتَجابَتْ فإِنَّهُمْ كِبارٌ بِمايَبْدو وما يَتَغَلْغَلُ

بَهالِيلُ. هذا حاتِمٌ في سَخائِهِ وعَنْتَرَةٌ هذا وهذا السَّمَوْأَلُ!

وقالوا. لقد آنَسْتَ رَبْعاً مُرَحِّباً بمن جاءه واسْتَكْرَمُونِي وأَجْزَلوا

فطِبْتُ بِهم نَفْساً وطِبْتُ بِهِمْ نَدًى فقد ضَمَّني صَحْبٌ كِرامٌ.. ومَنْزِلُ!

وأفاد أنه في عكاظ: نتذكر فروسية الشاعر، ونخوة العربي، وحيوية المجتمع، وسمو القيم، وثبات المروءة، وها هو شاعر العربية أحمد شوقي يقول:

عكاظُ وأنت للبلغاء سوقٌ على جنباتها رحلوا و حلوا

ومضمارٌ يسوق إلى القوافي سوابقها إذا الشعراءُ قَلوا

يقول الشعر قائلهم رصيناً ويُحسن حين يُكثر أو يُقلُّ

نحن اليوم إذ نحتفل بالشعراء الفائزين ببراعة الشعر والشعور كما هو ديدن الحضور الشعري في عكاظ، فإننا نسعد بتكريم كوكبة من المبدعين والفنانين في مختلف الفنون ومجالات الإبداع، ونسعد بأن يذهب تكريم عكاظ إلى أنحاء الوطن وإلى مختلف أقطار العالم العربي، ليكون الفوز تمثيلاً حقيقياً لفكرة سوق عكاظ العربية الشاملة، فباسم سوق عكاظ ولجنته الإشرافية نهنئ الفائزين كافة، وندعوهم أن يكون هذا الفوز انطلاقة أخرى في دروب الإبداع والثقافة.

وتابع معاليه يقول: نصغي قليلاً في هذا المكان، وتلتقط حواسنا وقلوبنا ما ردده حسان بن ثابت رضي الله عنه، وتشدنا الحوارات العميقة بين الأعشى والخنساء حول قصائدهما، ونسمع من بعيد جَلَبة السوق وتبادل الناس في التجارة والفروسية، وحكماء العرب وقادتهم يجولون في السوق كما فعل قس بن ساعدة الأيادي حين بهر الناس بخطابته، وهنا يتواصل التاريخ بالتاريخ، وترتبط المشاعر بالمواقف، وتتواتر الكلمة الخيرة في بناء القيم وشحذ الهمم في خدمة الوطن والمواطن، ونتطلع إلى أعوام قادمة تتكلل بنجاحات أخرى. وعبر معالي وزير الثقافة والإعلام في ختام كلمته عن السعادة الكبيرة للجميع في وزارة الثقافة والإعلام بأن تكون الوزارة ضمن القطاعات والفرق المميزة التي تعمل في خدمة هذه المناسبة الثقافية الكبيرة، وهذا السوق بتنوعه وروعته، وقال إننا نعتقد أن مساهمتنا في لجنته الإشرافية، أو لجانه الفرعية الأخرى، أو تنفيذ بعض البرامج المصاحبة، أو الجهود التي قامت بين السوق والأندية الأدبية دليل على هذا الجهد المتكامل المشترك بين مختلف مؤسساتنا الوطنية، كما قدم أجزل الشكر وأوفاه لجميع الجهود الفردية والمؤسساتية التي قام بها الأفراد أو اللجان أو الجهات الحكومية والرعاة كافة من القطاع الخاص. عقب ذلك قلد سموه شاعر عكاظ هزبر محمود علي من العراق بردة شاعر عكاظ، ثم ألقيت القصيدة الفائزة أمام سموه والحضور، وتابع سموه بأن قلّد شاعر شباب عكاظ حسن محمد طواشي من السعودية بردة شاعر شباب عكاظ، ثم ألقى قصيدة بعنوان "وحي من سدة الغيم". عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بجوائز سوق عكاظ في دورته التاسعة وهم " الأول حيدر عبدالله زياد (من العراق)، والثاني إبراهيم عبدالعزيز مصطفى (من الأردن)، والثالث عبدالمحسن محمد نصر (من مصر )، فيما حصل على المركز الأول لجائزة لوحة وقصيدة ناصر إبراهيم الضبيحي، والمركز الثاني منيرة صالح الحبسي، والثالث سكنة حسن علي (من السعودية)، أما جائزة التصوير الضوئي فحصل على المركز الأول حسان مبروك العتيبي (من السعودية)، والثاني أحمد عبد الله الشكيلي (من عمان)، والثالث أحمد ذباح الشمري (السعودية). ثم تسلم سموه هدية تذكارية من معالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر، وهدية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تسلمها نيابة عنه الدكتور وليد الحميدي.ثم شاهد سموه والحضور مسرحية فنيّة تحاكي تجربة شاعر المعلقات المخضرم لبُيد بن ربيعة العامري، ومقتطفات من أدوار المستشرقين الذين اهتموا بدراسات الشعر العربي ، بعنوان "سراة الشعر والكهولة"، كتبها المؤلف المسرحي السعودي صالح زمانان، ورؤية فنية وإخراجية للمخرج المسرحي فطيس بقنه.

د.الطريفي: المملكة رائدة في اهتمامها بالثقافة والمشروع تقف وراءه رؤى حكيمة

وجسد شخصية لبيد بن ربيعة في المسرحية الممثل الأردني منذر الرياحنة، ويشاركه في العمل رموز فنية سعودية هم "إبراهيم الحساوي، وتركي اليوسف، ونايف خلف، خالد الصقر، وشجاع الشباطي".

بعد ذلك التقطت الصور التذكارية مع فريق عمل المسرحية، ثم تجول سمو أمير منطقة مكة المكرمة في معارض الجهات المشاركة ومنها معرض مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيداً بما ضمه المعرض بين جنباته من مقتنيات، ومعرض سوق عكاظ، ومعرض الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وغيرها من المعارض.

بعدها زار سموه جناح هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وجناح وزارة الثقافة والإعلام, وجناح أمانة محافظة جدة، مستمعاً إلى شرح من أمينها المهندس هاني أبو راس عن المشروعات المقامة ومنها المترو، ومشروعات يتم تنفيذها على كورنيش جدة.

كما اطلع سمو الأمير خالد الفيصل على ما تحويه "جادة عكاظ"، وشاهد عروضا لنماذج من الحياة اليومية المعروفة في السوق قديما مثل مرور القوافل، والشعراء على الإبل والخيل وإلقائهم قصائدهم وأدبهم في السوق باللغة العربية الفصحى، وعروضا للألعاب الشعبية، ومحال الحرف والصناعات اليدوية يعمل فيها حرفيون وحرفيات من المملكة وبعض الدول العربية، ومحال الأسر المنتجة للمأكولات الشعبية، والمقاهي، ومحال عرض وبيع المقتنيات والقطع الأثرية, وبيع الهدايا التذكارية التاريخية اليدوية، كما شاهد سموه عروضا للفنون الشعبية من الفرق المشاركة في مسابقة الفولكلور الشعبي بسوق عكاظ.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير تركي بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود آل سعود، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود آل سعود، ومعالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي.