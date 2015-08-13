زوجة طباخ سفير مصر بمدريد: "زوجى ترك ابننا بدون مصروفات وهو بالملجأ الآن"

اشتكت سيدة تدعى هبة تقيم فى إسبانيا من إهمال الدولة فى حقها، وعدم تدخلها لحل الأزمة القائمة بينها وبين زوجها، الذى يعمل طباخًا فى منزل السفير المصرى بمدريد، مشيرة إلى أن هناك خلافات زوجية بينها وبين زوجها منذ 3 سنوات، الذى يرفض إعطاءها أية مصاريف للإنفاق على طفلها، مناشدة المسئولين بالتدخل لحل أزمتها.

وأضافت "هبة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنها عندما ذهبت إلى منزل زوجها لكى تسلم له طفلهما لعدم قدرتها على الإنفاق عليه، جاءت الشرطة الإسبانية ووضعت فى يدها "الكلابشات" واحتجزتها لمدة 3 أيام، وبعد الإفراج عنها أخذوا منها طفلها لوضعه فى ملجأ.

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