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فى حب مصر:لا نتواصل مع تيار الاستقلال واستمرار التفاوض مع الجبهة المصرية

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فى حب مصر:لا نتواصل مع تيار الاستقلال واستمرار التفاوض مع الجبهة المصرية فى حب مصر:لا نتواصل مع تيار الاستقلال واستمرار التفاوض مع الجبهة المصرية
وسط التضارب الحادث بشأن تصريحات قيادات قائمة "فى حب " وتيار الاستقلال حول إجراء تفاوض للاندماج، أكد اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام للقائمة، أن القائمة لا تتواصل مع تيار الاستقلال لضمه إلى القائمة، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية للقائمة ستجتمع نهاية الأسبوع المقبل، لبحث طلبات عدة أحزاب للانضمام للقائمة.

وأضاف "سيف اليزل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المفاوضات مع ائتلاف الجبهة المصرية متواصلة، وستنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة، مشدداً أن القائمة لم ولن تتواصل مع حزب النور بأى شكل من الأشكال، متابعاً فى تعليقه على سؤال عن ضم القائمة أعضاء منتمين للحزب الوطنى المنحل من عدمه: "ندرس ضم عدد منهم، غير المتورطين فى أى قضايا، ولهم مصداقية فى الشارع، لكن لم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ضمهم من عدمه".

وأكد، أن عدد من الأحزاب المشاركة طلبت التنسيق مع القائمة على المقاعد الفردية، مشيراً إلى أن هناك موافقة على ذلك، مضيفاً: "سنعلن عن الأسماء المشاركة فى القائمة، فى الوقت الذى يتحدد فيه موعد إجراءات الانتخابات، لاسيما فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة".

الأحزاب والقوائم تستعد بخططها الدعائية.. "النور" يعتمد على الشارع والتواصل مع المواطنين.. تيار الاستقلال: نجهّز مفاجآت وعمل غير تقليدى.. الجبهة المصرية تركز على المؤتمرات للمرشحين فى المحافظات

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