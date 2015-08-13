بالفيديو.. الأمن بالقاهرة يغلق الشوارع المؤدية إلى حريق "سنترال العتبة"

قامت قوات الأمن منذ قليل بغلق كل الشوارع المؤدية إلى موقع حريق سنترال العتبة بالقاهرة، وذلك لتسهيل حركة سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق.

وكان حريق هائل قد نشب فى الدور السابع والثامن بسنترال العتبة بالقاهرة دون معرفة أسباب الحريق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء جمال حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

انتقال 14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق سنترال العتبة



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